OM : Viré de l’Europe par ses supporters ? Garcia prévient

Dans : OM, Coupe d'Europe.

C’est la triste actualité de la semaine à Marseille. L’UEFA a dévoilé les sanctions à l’encontre du club provençal après sa dernière campagne européenne, et les débordements ainsi que les nombreux fumigènes craqué ont énervé clairement les instances. L’OM risque tout simplement l’exclusion de sa prochaine campagne européenne en cas de récidive sérieuse. Inquiétant quand on sait que la discipline des supporters olympiens n’est pas forcément leur point fort. Rudi Garcia l’a ouvertement reconnu, il aimerait bien que tout soit fait pour que les choses se calment à ce niveau.

« Ça serait bien de ne pas être exclu… Il va falloir rentrer dans les clous. On sait que les décisions de l’UEFA sont très sévères, à juste titre. On a besoin de nos supporters. Si on ne les a pas pour la première journée d’Europa League, c’est déjà très négatif. Il va donc falloir que tout le monde prenne ses responsabilités pour qu’on puisse jouer dans un stade Vélodrome plein et avoir nos supporters à l’extérieur. On a vu la saison dernière combien c’était important », a livré l’entraineur marseillais, pour qui le Stade Vélodrome peut être en fusion, sans forcément y mettre littéralement le feu.