OM : L'UEFA balance ses sanctions contre l'OM, l'OL sera remboursé des dégâts !

L'Olympique de Marseille a pris connaissance ce mercredi soir des sanctions infligées par l'UEFA suite à différents incidents l'an passée.

Attendue depuis des semaines, la décision de l'instance européenne du football concernant des événements intervenus avec les supporters de l'Olympique de Marseille cette année en Europa League est tombée. Les faits reprochés à l'OM concernent les rencontres face à Leipzig, Salzbourg et l'Atlético Madrid, et portent sur l'usage de fumigènes, des jets d'objets, des dommages et un coup d'envoi retardé.

Pour l'ensemble de ce dossier, la commission de discipline de l'UEFA a condamné l'Olympique de Marseille à une interdiction avec sursis de participer à une Coupe d'Europe si de nouveaux soucis devaient concerner l'OM durant les deux prochaines années. De même l'OM jouera son premier match européen de la saison à huis-clos au Vélodrome et le suivant avec les deux virages fermés. Le club phocéen paiera également une amende de 100.000 euros et devra se mettre en contact avec l'Olympique Lyonnais d'ici 30 jours afin de rembourser les dégâts causés par ses supporters lors de la finale de l'Europa League au Groupama Stadium.