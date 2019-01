OM : Vincent Janssen, l’énorme surprise du mercato au finish ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Avec les départs à venir en attaque, l’Olympique de Marseille pourrait tenter un coup de folie pour renforcer son secteur offensif.

Le dossier est évidemment éminemment compliqué, mais un attaquant suivi depuis plusieurs semaines par les dirigeants est sur le départ. Il s’agit de Vincent Janssen, ancienne machine à buts du championnat néerlandais avec AZ Alkmaar, et qui n’a jamais réussi à s’imposer à Tottenham. Prêté la saison passée à Fenerbahçe, il pourrait de nouveau être cédé, provisoirement ou définitivement. A son sujet, le club londonien ne se fait plus d’espoir, et envisage de le laisser partir pour une indemnité de 5,5 ME. De quoi faire saliver quelques clubs, surtout que son transfert au Bétis Séville, annoncé comme bouclé il y a quelques jours, est en train de tomber à l’eau.

Résultat, Schalke 04 est revenu en pole dans ce dossier, mais le média anglais Sky Sports affirme qu’un club français est également sur les rangs. L’intérêt des dirigeants marseillais pour l’attaquant de 24 ans s’est-il confirmé quand son deal avec le Bétis Séville a capoté ? Cela en a tout l’air, puisque Janssen avait été proposé à l’OM la semaine dernière, mais uniquement sous la forme d’un transfert, ce qui n’avait pas donné lieu à des discussions plus poussées. Le changement de format possible avec un prêt pourrait bien avoir réveiller l’appétit des dirigeants olympiens, même si, vu le timing, la réponse ne devrait plus tarder désormais.