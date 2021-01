OM : Villas-Boas viré, Valverde à Marseille ?

Dans : OM.

De plus en plus isolé à l'Olympique de Marseille où il ne semble plus rien contrôler dans le vestiaire, André Villas-Boas pourrait être remplacé par Ernesto Valverde.

La défaite de l’OM samedi soir à Monaco a-t-elle été celle de trop pour la direction du club phocéen ? En tout cas, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’une rumeur arrive d’Espagne concernant l’éventuel départ d’André Villas-Boas et la venue d’Ernesto Valverde pour prendre sa place à l’initiative de Pablo Longoria. Il est vrai que l’actuel coach de l’Olympique de Marseille paraît ne plus avoir le contrôle de son équipe, et use de plus en plus de subterfuges de communication afin d’échapper à la réalité, à savoir que le onze phocéen est à la dérive et semble incapable de réagir depuis plusieurs matchs. Contre l’AS Monaco, si Florian Thauvin et ses coéquipiers ont fait illusion pendant une partie de la première période, la suite a été indigne d’un club comme l’OM. André Villas-Boas ayant en plus perdu une partie de son crédit auprès des supporters, la pression sur ses épaules est énorme.

Ce dimanche, le Mundo Deportivo ne tourne pas autour du pot et annonce que l’entraîneur portugais pourrait faire ses valises dès ce dimanche. « André Villas Boas pourrait être limogé dans les prochaines heures de son poste d’entraîneur de Marseille après la défaite de samedi soir face à Monaco en Principauté. L'OM est embourbé dans une grave crise de résultats (il n'a récolté qu'une seule victoire lors des huit dernières journées de Ligue 1) et le technicien portugais, en charge de l’équipe depuis mai 2019 et sous contrat jusqu'en juin, verrait ses jours comptés. Ces informations ont été dévoilées par le journaliste Miguel Angel Roman lors de la transmission du match Monaco-OM sur Movistar, ce dernier a ajouté que Marseille souhaitait embaucher Ernesto Valverde en remplacement de Villas-Boas, bien que les pourparlers n'aient pas encore commencé. Valverde est sans équipe depuis qu'il a été limogé par le FC Barcelone en janvier 2020 », précise le quotidien sportif catalan, précisant que Pablo Longoria, qui connaît bien Valverde, serait à la manoeuvre dans ce dossier.