OM : Villas-Boas viré ? De nouvelles révélations !

Dans : OM.

Après la défaite de l’OM sur la pelouse de Monaco samedi (3-1), l’avenir d’André Villas-Boas a été mis en doute dans la presse espagnole.

Il faut dire que la série est terrible pour Marseille, qui vient d’enchaîner trois défaites en une semaine en Ligue 1 face à Nîmes, Lens et Monaco. Plus que jamais, les places européennes s’éloignent dangereusement pour les coéquipiers de Steve Mandanda, ce qui pourrait bien coûter sa place à André Villas-Boas. Samedi soir, la presse espagnole s’enflammait autour d’un possible licenciement du coach portugais, tandis que le directeur sportif Pablo Longoria apprécie grandement le profil d’Ernesto Valverde, libre depuis son départ du FC Barcelone. Celui qui a également entraîné l’Athletic Bilbao n’est pas intéressé par Marseille… qui ne devrait finalement pas limoger AVB selon Téléfoot.

Ce n’est en tout cas pas la tendance à en croire Simone Rovera, lequel croit savoir que les dirigeants olympiens se renseignent sur plusieurs entraîneurs davantage dans l’optique de la saison prochaine. « Pour l’instant, que des rumeurs espagnols sur l’avenir de AVB et l’arrivée de Valverde. Si l’OM va commencer à étudier certaines pistes pour le banc de touche c’est plutôt pour la saison prochaine en cas de non prolongation de AVB et pas pour maintenant » a fait savoir le spécialiste, convaincu que l’Olympique de Marseille ne se séparera pas d’André Villas-Boas à court terme. Pour les dirigeants olympiens, l’enjeu est plutôt de trouver un entraîneur OM-compatible dans l’optique de la saison prochaine, alors qu’André Villas-Boas sera en fin de contrat en juin prochain. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria alors que Marseille traverse une sale période sur le plan sportif.