OM : Valverde vise plus fort, il recale Marseille !

Dans : OM.

Samedi soir, la presse espagnole a lâché une véritable bombe en faisant savoir que Pablo Longoria songeait à virer André Villas-Boas.

La défaite sur la pelouse de Monaco pourrait être celle de trop pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, plus fragilisé que jamais par la série noire des Phocéens. En cas de départ d’André Villas-Boas, les dirigeants olympiens songent à Ernesto Valverde, ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao, du FC Valence et plus récemment de Barcelone. Sur les réseaux sociaux, l’annonce de cette piste avait divisé les supporters de l’OM. Il faut dire que le coach espagnol de 56 ans a réalisé un excellent boulot à Bilbao avant de connaître de grosses difficultés du côté de Barcelone. Que les plus sceptiques au sujet d’Ernesto Valverde se rassurent, l’Espagnol a peu de chances de devenir le futur coach de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le journal Marca affirme ce dimanche que l’ex-coach du FC Barcelone n’est tout simplement pas intéressé par le projet de l’Olympique de Marseille. « Ce ne sera pas possible » affirme le média espagnol avant de préciser. « Ernesto espère de meilleures choses et un projet plus en phase avec ses aspirations de diriger une équipe avec de réelles options pour gagner des titres ». Autant dire qu’aux yeux de l’ancien entraîneur de Barcelone, le projet de l’OM n’est pas suffisamment attractif à court terme. Une information qui aura sans doute le mérite de mettre rapidement fin aux rumeurs au sujet d’une possible venue d’Ernesto Valverde à Marseille afin de succéder à André Villas-Boas. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria prospectera afin de trouver un nouveau coach ou si la confiance à AVB sera maintenue jusqu’à la fin de la saison…