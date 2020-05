OM : Villas-Boas va rester, il ne trahira pas Marseille

Dans : OM.

Très attaché à la ville, aux supporters et aux joueurs de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’est toutefois pas certain de rester une année supplémentaire.

C’est précisément cette semaine que tout doit se décider pour l’avenir du Portugais, ce dernier ayant effectué son retour à Marseille lundi dans le but d’échanger avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Au programme des discussions, l’avenir du directeur sportif espagnol et le prochain mercato estival de l’OM. A l’issue de ces entretiens, André Villas-Boas décidera s’il continue ou non l’aventure en Provence. Mais pour Pierre Nigay, il n’y a finalement pas tant de suspense que cela. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que l’entraîneur marseillais resterait assurément une saison de plus à Marseille.

« Villas-Boas, une saison de plus à l’OM ? Oui ! Déjà, Villas-Boas aime l’OM et la ville de Marseille. C’est peut-être un peu stupide, mais il se sent très bien. En plus, il est adoré par ses joueurs, et il y a peu de clubs où on peut voir des joueurs aussi proches de leur coach. Avoir le soutien de ses joueurs, c’est important pour lui. Il dit ne pas être carriériste, je lui laisse le bénéfice du doute, donc il ne fera pas encore 15 ans dans de grands clubs européens. S’il se sent bien à l’OM, c’est top. Mais le plus important pour lui, au-delà de l’équipe compétitive, c’est d’avoir une véritable liberté d’action. Tous les coups de pression qu’il a mis sur sa direction depuis janvier, c’est surtout pour avoir Zubizarreta à ses côtés. Aujourd’hui, Zubi a une vraie liberté d’action. Si ça continue comme ça, Villas-Boas restera donc une année de plus à l’OM » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera dans les prochains jours. C’est tout ce que souhaitent les supporters marseillais…