OM : Rester pour prendre des valises, Villas-Boas dit non

Dans : OM.

L’entraineur de l’OM a mis les choses au clair concernant le mercato qui attend le club provençal cet été. Une vague de départs, et ce sera adieu pour lui.

C’est le véritable homme fort de la saison à Marseille, et ses paroles étaient très attendues par les supporters. Ce mardi soir, André Villas-Boas s’est confié sur différents sujets d’actualité auprès de RMC. Et il s’en passe des choses à l’OM, entre l’attribution définitive de la deuxième place, la qualification en Ligue des champions, le mercato à venir qui s’annonce compliqué, et les bruits sur les grosses difficultés économiques du club provençal. A ce sujet, André Villas-Boas n’a pas tourné autour du pot : oui, il souhaite rester, mais ne pourra pas le faire si jamais le projet présenté pour la saison prochaine est dénué de tout intérêt sportif.



« On a la capacité pour être compétitifs en France, c'était clair cette saison. On a passé quinze matchs sans défaite, on a eu douze points d'avance sur le troisième. Cela dit de bonnes choses sur notre groupe et la qualité de nos joueurs. Maintenant, on est encore sous le contrôle du fair-play financier, on n'est pas libérés de notre responsabilité économique parce que c'est la vie de l'OM qui en dépend. Être deuxième ou troisième et qualifier ce club chaque année pour la Ligue des champions, c'est notre objectif. Et évidemment y faire quelque chose. On doit faire bonne figure, c'est important aussi pour le ranking UEFA des clubs français. La réponse, je vous l’ai donné avant: oui, mais à certaines conditions structurelles qui sont importantes. Je ne veux pas faire seulement de la figuration. Si on est à l’OM pour faire de la figuration, c’est non, évidemment non. Ce n’est pas mon style », a balancé l’entraineur portugais, qui a mis la pression à ses dirigeants en vue de la réunion qui aura lieu à son retour à Marseille, à partir du 11 mai.