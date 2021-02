OM : Villas-Boas va partir, un intérimaire déjà désigné

Dans : OM.

Le départ d’André Villas-Boas ne fait plus aucun doute à l’Olympique de Marseille.

Devant les médias ce mardi, l’entraîneur portugais a fait savoir qu’il ne partageait plus la politique de la direction sportive. La signature d’Olivier Ntcham dans les dernières heures du mercato a fait exploser André Villas-Boas, lequel avait fait savoir plus tôt durant le mois de janvier qu’il était opposé à la venue de l’international espoirs français du Celtic Glasgow. Trop c’est trop pour AVB, lequel a pris la décision de jeter l’éponge et de démissionner de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un choix dont la décision olympienne a pris acte, mais l’enjeu pour Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria est maintenant de trouver une solution à très court terme, Marseille ayant un déplacement périlleux à Lens mercredi soir (21 heures).

Selon les informations de L’Equipe, les adjoints d’André Villas-Boas ne prendront pas le relai. Une solution purement interne est envisagée avec Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille. « Si c'était le cas, il serait accompagné de Philippe Anziani, l'entraîneur de la réserve olympienne, et de son adjoint Maxence Flachez. En attendant, certainement, que le directeur sportif, Pablo Longoria, trouve un entraîneur d'un autre standing sur du plus long terme. Principe des vases communicants, Pancho Abardonado, entraîneur adjoint des U19 marseillais, entraînerait lui la réserve de l'OM en National 2 » ajoute le quotidien national. En parallèle, on peut imaginer que l’Olympique de Marseille se mette sérieusement à la recherche d’un entraîneur sauf si Jacques-Henri Eyraud faisait le choix de maintenir Nasser Larguet et de repartir d’une feuille blanche la saison prochaine. Sur les réseaux sociaux, un nom enflamme d’ores et déjà les supporters olympiens, celui d’un certain Maurizio Sarri, libre comme l’air depuis son départ de la Juventus Turin.