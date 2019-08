OM : Villas-Boas stoppe le délire avec Lihadji

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Durant cette saison 2019-2020, André Villas-Boas aura un objectif bien précis à l’Olympique de Marseille : finir sur le podium de la Ligue 1 afin de retrouver la Ligue des Champions.

Pour arriver à ses fins, l’entraîneur portugais devra composer avec un effectif restreint. Alors que le club phocéen n’a recruté qu’Alvaro Gonzalez durant cet été, et même si Darío Benedetto est attendu pour renforcer l’attaque marseillaise, AVB ne s’attend pas à des miracles au mercato. Bloqué par le fair-play financier de l’UEFA, Marseille devra donc faire confiance aux jeunes du centre de formation. Isaac Lihadji en tête ? Villas-Boas l’espère en tout cas, lui qui a apprécié le talent de l’ailier de 17 ans durant la préparation estivale.

« J'ai parlé avec Isaac, et les agents d'Isaac parlent avec Andoni. J'espère que le club trouvera un accord. Le plus difficile, c'est de former un jeune et de le voir partir finalement. C'est malheureusement une éventualité dans le football d'aujourd'hui. On fera une proposition de notre niveau et on espère qu'il acceptera. Mais on ne doit pas surpayer un joueur qui n'a encore jamais joué en pro avec l'OM », a balancé, en conférence de presse, le coach de 41 ans, qui sait que Marseille bataille dur, aux côtés du Barça ou de Manchester United, pour boucler la signature du premier contrat pro de son prometteur attaquant.