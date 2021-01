OM : Villas-Boas sanctionne Thauvin et Payet

Dans : OM.

La tension règne dans le vestiaire de l’OM en raison du conflit entre Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Les deux hommes ne s’apprécient pas, et leurs désaccords ont explosé au grand jour après la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Vélodrome face à Nîmes il y a deux semaines. Le Réunionnais reproche au champion du monde son individualisme exacerbé, qu’il juge probablement lié à sa situation contractuelle tandis que Thauvin a insulté Payet de traitre après que ce dernier ait baissé son salaire dans le dos de ses coéquipiers, sans manquer de lui rappeler que son état de forme était loin d’être optimal depuis le début de la saison. Comme indiqué par André Villas-Boas en conférence de presse la semaine dernière, les deux stars de l’OM ne sont pas prêtes à partir ensemble en vacances…

Mais à force de polluer le vestiaire marseillais, Florian Thauvin et Dimitri Payet s’exposent à des sanctions. A en croire les indiscrétions glanées par le journaliste Florent Germain, André Villas-Boas a tranché dans le vif, enlevant notamment à Thauvin et Payet leurs statuts de tireurs de penalty et de vice-capitaines. « Comme évoqué dans Top Of The Foot, - et sans que ce soit définitivement acté (à ma connaissance) - il est effectivement fort probable que Villas-Boas désigne Milik choix N°1 sur les penalties, et que Alvaro, également "vice-capitaine", prenne le brassard en cas de pépin pour Mandanda » a publié l’insider de RMC, pour qui André Villas-Boas souhaite clairement donner moins d’importance à Florian Thauvin et à Dimitri Payet au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille. En responsabilisant la recrue star Arkadiusz Milik pour les penaltys et le leader de la défense Alvaro Gonzalez en qualité de vice-capitaine, le Portugais enverrait déjà un message fort, rappelant que la planète ne tourne pas autour de Thauvin et de Payet.