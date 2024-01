Surprise, un club de Ligue 1 rêve de Balerdi ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une dernière grosse vente imprévue à l'Olympique de Marseille ? Leonardo Balerdi, qui suscite l'intérêt de l'Atlético de Madrid, a mis en appétit un club aux gros moyens en Ligue 1.

La dernière ligne droite du marché des transferts promet d’être agitée en France, dans un championnat qui est déjà parmi les plus actifs d’Europe cet hiver. Cela bouge beaucoup et de nombreux clubs cherchent à se renforcer, notamment des gros bras du championnat comme Rennes, l’OL et l’OM, qui n’ont pas forcément réussi à répondre aux attentes en première partie de saison. A Rennes, cela va encore bouger et des renforts en défense centrale sont attendus. Le premier va arriver en la personne de Alidu Seidu, qui va signer en provenance de Clermont ce week-end. Mais les dirigeants bretons n’écartent pas la possibilité de récupérer un autre joueur important dans ce secteur de jeu. Selon But, Rennes pense ainsi à Leonardo Balerdi, qui a fait une touche avec l’Atlético de Madrid ces derniers jours. Si jamais un départ de l’Argentin vers la capitale espagnole était envisagé, alors le Stade Rennais pourrait se mêler à la lutte et tenter sa chance.

Longoria rêve d'une deuxième grosse vente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Ces dernières heures en Provence, on affirmait que l’ambition de Balerdi était de terminer la saison à l’OM, tout en laissant entendre que tout était encore possible dans ce dossier. De quoi mettre des clubs avec de bons moyens sur le qui-vive, comme c’est le cas actuellement avec l’Atlético de Madrid et Rennes donc. Un tel changement de cap serait néanmoins étonnant pour le défenseur argentin passé par le Borussia Dortmund, et qui sait que les Bretons auront du mal à aller chercher une place en Ligue des Champions étant donnée leur petite forme cette saison. Mais l’OM ne parvient pas forcément à convaincre non plus, et l’écart entre les deux clubs n’est que de six points au classement, alors que Rennes vient de sortir Marseille de la Coupe de France. Surtout que Pablo Longoria a envie de réaliser un autre gros transfert cet hiver après celui de Renan Lodi, parti en Arabie saoudite pour 25 ME.