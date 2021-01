OM : Payet et Thauvin sont égoïstes, Riolo balance

Dans : OM.

L’ambiance est plus tendue que jamais en interne à Marseille, où les relations polaires entre Thauvin et Payet polluent l’atmosphère.

Les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble, ce sont les mots d’André Villas-Boas, qui a fait l’erreur de mettre un énorme coup de projecteur sur le clash entre les deux meilleurs joueurs de Marseille avant le déplacement à Monaco. Depuis, supporters et observateurs ne parlent plus que de ça, et les débats étaient encore nourris après la défaite en Principauté puisque Payet est rentré en jeu au moment où Thauvin est sorti. De quoi sérieusement alimenter tous les fantasmes au sujet des deux internationaux tricolores, que Daniel Riolo estime totalement égoïstes.

« Entre Payet et Thauvin, la brouille perdure. Cela fait des années qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne font pas abstraction de ça devant le groupe, puisqu'ils ne pensent qu'à leur gueule... Le tort est partagé. Ils sont incapables de s'entendre pour le bien d'une équipe, sachant que ce sont deux stars, deux salaires importants dans un gros club français, c'est de l'ignorance, de l'incompétence. C'est très grave. Il y a une sale ambiance dans le vestiaire de l'OM. La solution pour l'OM, ce serait de sortir Thauvin et Payet du vestiaire. J'en parle depuis quelques semaines. C'est dur de gérer un vestiaire avec des clans. (André) Villas-Boas a reconnu la guerre. Il a fracturé le vestiaire. Payet, il est brouillé avec le coach, il est sur le banc. Et Thauvin n'a pas complètement assumé la brouille. Il n'est plus trop là. C'est très chaud. La saison va encore mal finir pour l'OM » a lancé le consultant de RMC, pour qui cette embrouille n’a pas fini de plomber Marseille, à moins que Villas-Boas ne trouve la recette magique pour apaiser la situation…