OM : Villas-Boas prend le dossier Gueye en main !

A la recherche d’un milieu de terrain défensif au mercato, l’OM semble avoir jeté son dévolu sur le jeune Pape Gueye.

Pour rappel, le vice-capitaine du Havre est en fin de contrat à l’issue de la saison. Problème : il avait signé en janvier dernier un pré-contrat avec Watford. Un bail qu’il ne souhaite plus honorer, lui qui accuse son agent de ne pas avoir défendu correctement ses intérêts. Ce mardi, Foot Mercato en dit plus sur ce dossier très original du mercato. Le média indique notamment via ses source anglaises que Watford a offert un salaire extrêmement bas à Pape Gueye : moins de 30.000 euros bruts par mois soit seulement 1,5 millions d’euros sur la durée initiale du contrat, à savoir cinq ans.

Des émoluments extrêmement bas pour un jeune joueur prometteur de 21 ans et libre de tout contrat. C’est la raison pour laquelle Pape Gueye souhaite casser ce contrat signé avec Watford, ce qui sera possible selon le média. Et comme indiqué par ailleurs, l’Olympique de Marseille fait bel et bien partie des clubs brûlants sur ce dossier. La preuve, André Villas-Boas a personnellement pris contact avec l’entourage du joueur français afin de lui exposer son projet à l’OM. Pour le dauphin du PSG comme pour les autres clubs intéressés (Nantes, Angers), une offre de 5 ME devrait suffire à recruter Pape Gueye. Cette clause libératoire pourrait même être revue à la baisse dans les jours à venir. Autant dire que pour Marseille, dans une situation financière assez délicate, ce dossier est véritablement tombé du ciel. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud sautera sur l’occasion pour finaliser la venue de ce joueur jugé comme très prometteur et l’un des meilleurs à son poste en Ligue 2…