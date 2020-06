OM : Pape Gueye à Marseille pour 5 ME, ça négocie !

Dans : OM.

Il y a plusieurs semaines, le prometteur milieu de terrain havrais Pape Gueye avait signé un pré-contrat en faveur de Watford.

Mais dans un communiqué transmis dimanche à L’Equipe, celui qui est en fin de contrat avec Le Havre a contesté la validité de ce pré-contrat, signé à l’époque par son ancien conseiller. « J'ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d'un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu'aucune démarche administrative me concernant n'a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n'a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford » a ainsi expliqué l’ancien capitaine du HAC.

Selon toute vraisemblance, Pape Gueye ne se rendra donc pas à Watford cet été. Une situation dont souhaitent profiter de nombreux clubs de Ligue 1. Angers est très intéressé, au même titre que Nantes. Mais selon les informations obtenues par France Football, l’Olympique de Marseille est également bouillant sur le dossier. « Pape Gueye dispose d'une clause dans son contrat de 5 ME qu'il doit payer en cas de rupture. C'est son prix afin d'éviter toutes complications. Il peut aussi gagner procédure juridique à terme. Angers et l'OM sont les + intéressés et peuvent négocier indemnité plus faible avec Watford » a fait savoir le journaliste Nabil Djellit, via son compte Twitter. A l’époque, c’est Andoni Zubizarreta qui avait initié les premiers contacts avec Pape Gueye pour le compte de l’Olympique de Marseille. Au vu de l’évolution favorable de la situation, le club phocéen pourrait de nouveau passer à l’offensive pour tenter de recruter l’un des meilleurs milieux défensifs de Ligue 2 la saison dernière. Très concerné par ce début de mercato, André Villas-Boas a fait savoir à Jacques-Henri Eyraud qu’il souhaitait recruter un milieu défensif au profil très jeune et doté d’un fort potentiel. Pape Gueye coche toutes les cases…