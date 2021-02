OM : Villas-Boas pose sa démission !

Dans : OM.

Vexé par la signature d'Olivier Ntcham, André Villas-Boas a décidé de présenter une nouvelle fois sa démission.

C’est le feu à Marseille. Pendant que Jacques-Henri Eyraud est sommé de s’expliquer devant les salariés sur les évènements du week-end dernier et la crainte de les voir se reproduire dimanche prochain, André Villas-Boas a aussi frappé fort. L’entraineur de l’OM a découvert ce mardi matin la signature d’Olivier Ntcham, qu’il ne souhaitait spécifiquement pas recruter. Une volonté affirmée de la part de Pablo Longoria de faire son choix, en dépit de ce qu’en pense son entraineur. Résultat, le Portugais a fait savoir qu’il attendait la réponse de sa direction à propos de la démission qu’il avait laissé sur le bureau de ses supérieurs.

« Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris le matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a finir par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de ça présenter ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir. La direction ne m'a pas encore répondu. La direction m'a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème. J'ai bien étudié Lens, je suis concentré sur ce match. Pour ça, soyez tranquille, j'ai beaucoup de respect pour Frank (McCourt) », a prévenu André Villas-Boas, qui annonce qu’il fera le job, mais n’a clairement plus envie d’insister. L’entraineur de l’OM semble visiblement découvrir, après avoir annoncé partout qu’il n’était pas chaud pour prolonger, puisqu’il partirait à la fin de la saison, qu’il n’est désormais plus décideur en ce qui concerne le marché des transferts. Résultat, à force d’insister, il va surement réussir à partir de l’OM avant la fin de la saison.