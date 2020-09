OM : Villas-Boas patron du mercato, Caleta-Car alerté

Dans : OM.

Plus que jamais à la manœuvre durant le mercato estival de l’OM, André Villas-Boas est à l’origine des venues de Pape Gueye, de Leonardo Balerdi et de Yuto Nagatomo.

Pragmatique et doté d’un réseau colossal, le Portugais s’est plutôt bien accommodé de la situation financière de l’Olympique de Marseille, qui ne permet pas au club phocéen de dépenser des fortunes sur le marché des transferts. L’entraîneur olympien accepte d’autant mieux cette situation que pour l’heure, aucun cadre n’a quitté le navire. Malgré leur cote sur le marché européen, Florian Thauvin et Morgan Sanson sont toujours là, au même titre que Boubacar Kamara. Mais depuis dimanche soir, c’est un autre nom qui est sur toutes les lèvres, celui de Duje Caleta-Car, auteur d’un doublé surprenant face au Stade Brestois.

Très solide défensivement en plus d’être prolifique offensivement, le vice-champion du monde croate est courtisé en Série A et en Premier League, selon les informations de L’Equipe. Récemment, son nom a notamment été évoqué à la Juventus Turin. Mais à en croire le quotidien national, André Villas-Boas est déterminé à conserver son roc défensif, qu’il a rapidement installé au côté d’Alvaro Gonzalez la saison dernière. Il souhaite en faire un taulier de la saison olympienne, notamment en Ligue des Champions. Mais « AVB » est conscient qu’il sera délicat de conserver ses meilleurs joueurs en cas de grosse offre. Véritable patron du mercato olympien, le Portugais a fait savoir à Duje Caleta-Car et à ses autres joueurs qu’il souhaitait être immédiatement prévenu en cas de proposition d’un autre club, « histoire qu’il puisse se positionner sur un des profils déjà établis par ses soins ». Plus que jamais, Villas-Boas a la main mise sur le mercato de Marseille. C’est à se demander quel est le rôle, en parallèle, du nouveau directeur du football Pablo Longoria…