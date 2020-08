OM : La Juventus à l'assaut de Caleta-Car ?

Dans : OM.

Très bon sous le maillot marseillais, Duje Caleta-Car pourrait attirer plusieurs clubs au mercato. C’est le cas de la Juventus, où un proche de Pirlo n’est pas insensible à son profil.

Auteur d’une belle saison passée (23 matches de Ligue 1), Duje Caleta-Car a débuté ce nouvel exercice de Ligue 1 sur les chapeaux de roues. Il a été l’un des Marseillais les plus en vue dimanche contre Brest (victoire 3-2, 2eme journée). Auteur d’un doublé sur la pelouse du club breton, le défenseur central s’est montré indispensable. Présent quand il faut monter sur coups de pied arrêtés, le Croate affiche également beaucoup de sérénité quand il faut contenir les assauts adverses. On le sait, l’Olympique de Marseille doit s’en remettre à vendre un ou deux de ses éléments les mieux cotés pour redresser son bilan financier inquiétant. Et le joueur de 23 ans en fait clairement partie.

Avec la Ligue des Champions à disputer, l’OM ne veut néanmoins pas se séparer de son roc défensif. La raison est simple, sa valeur actuellement estimée à 23 ME par le site spécialisé Transfermarkt pourrait fortement grimper en cas de bonnes performances en C1. Côté marseillais, il faudra donc sortir les barbelés pour éloigner les intéressés. Le club olympien peut particulièrement se méfier de la Juventus. Selon Le Phocéen, l’adjoint récemment nommé par Andrea Pirlo, qui n’est autre que le Croate Igor Tudor, apprécie le profil de son compatriote. Ainsi, il n’est pas impossible que Tudor aborde le sujet avec le nouveau technicien de la Vieille Dame, si celui-ci souhaite amener du sang neuf dans son arrière-garde. Le dossier est à surveiller.