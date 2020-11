OM : Villas-Boas out, il envoie Galtier à Marseille

Dans : OM.

Andre Villas-Boas arrive dans la dernière année de son contrat avec l'Olympique de Marseille, et l'heure est aux questions sur sa prolongation et son éventuel remplacement.

Pablo Longoria l’a confié dans une récente interview, il souhaite pouvoir trouver un accord avec André Villas-Boas afin que ce dernier prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille. Si l’OM a vécu un coup de chaud avec son coach, lorsque Jacques-Henri Eyraud a décidé de sacrifier Andoni Zubizarreta, les relations se sont depuis apaisées et la présence du coach portugais pour quelques saisons de plus ne paraît pas impossible. Reste cependant qu’AVB n’est pas du genre à rester des siècles dans un club, et qu’il n’a pas caché que Marseille ne sera pas son dernier projet sportif avant de passer à autre chose. Alors, interrogé sur la possibilité de prolonger André Villas-Boas, Kévin Diaz estime que ce n’est pas du tout une bonne idée.

Pour le consultant de RMC, l’Olympique de Marseille doit déjà passer à autre chose et miser sur un entraîneur qui a l’ADN phocéen. « Est-ce que l’OM doit prolonger Villas-Boas ? Non ! Deux ans dans un club pour Villas-Boas, c’est bien, surtout s’il arrive à finir européen, soit dans les six premiers de la Ligue 1 avec son équipe. Mais je pense qu’ensuite, il faudra qu’il aille voir ailleurs. On le sent déjà un peu agacé en ce moment. Des gens réclament sa tête en disant qu’il est surcôté. Le contexte marseillais est quand même compliqué. Même s’il se plaît dans la région de Marseille. Des changements à l’OM ? Pablo Longoria ne pourra pas décider le changement de président, mais il choisira peut-être l’entraîneur. Et l’idéal pour remplacer AVB, ça reste Christophe Galtier. Si McCourt a un projet, Galtier sera le candidat idéal pour l’après Villas-Boas », explique Kévin Diaz, qui ne mise pas sur l’entraîneur portugais, désormais un peu plus chahuté essentiellement en raison du parcours de l’OM en Ligue des champions. Car en Ligue 1, Marseille est bien caché avec deux matchs de retard.