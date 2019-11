OM : Villas-Boas n'est pas fou, ce joueur est soulagé

Dans : OM.

Depuis son arrivée à Marseille cet été, André Villas-Boas fait l’unanimité auprès des supporters. Mais visiblement, le Portugais a également la cote chez ses joueurs.

Sa méthode d’entraînement et son discours très franc ont fini par séduire les joueurs de l’OM, lassés par la langue de bois de Rudi Garcia. Valentin Rongier lui, n’a pas connu celui qui officie désormais sur le banc de Lyon. Néanmoins, l’ancien capitaine du FC Nantes a comparé Villas-Boas avec Sergio Conceiçao, un autre entraîneur portugais. Et dans les colonnes de L’Equipe, le milieu relayeur de Marseille, auteur d’un très gros match contre Lyon, a brossé un portrait quasiment parfait de son entraîneur…

« Ils viennent de la même école, ils ont à peu près le même âge (42 et 44 ans). À l’entraînement, des exercices de passes, de recherches d’automatismes et d’enchaînements se ressemblent. On fait rarement des courses sans ballon avec eux. AVB est moins caractériel que Conceiçao. Parfois, c’était trop. Il n’avait pas de limites ce coach, il était capable de se battre avec un joueur, je pense. J’ai adoré travailler avec Conceiçao, c’était un plaisir, mais il était fou… Si tu étais à 200 % concentré à l’entraînement et que tu ne ratais pas un contrôle, il ne te disait rien. Mais s’il voyait que tu commençais à être en dilettante, que tu n’étais pas à fond dedans, là, c’était clash direct. Ce qui est normal d’ailleurs, c’est notre métier. AVB est sans doute plus pédagogue » a lâché Valentin Rongier, sans doute soulagé de voir que Villas-Boas n’est pas aussi fou que le très caractériel Sergio Conceiçao…