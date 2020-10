OM : Villas-Boas, le nouveau Rudi Garcia de Marseille ?

Dans : OM.

L’OM est déjà dans le dur en Ligue des Champions, une situation qui met les nerfs de son entraîneur André Villas-Boas à vif. Le technicien ne tolère pas les critiques et tente de faire de son mieux avec les armes qu’il a au club.

L’exploit n’a pas eu lieu au stade Vélodrome mardi soir contre Manchester City. Les hommes d’André Villas-Boas ont sombré (3-0). Selon RMC Sport, le système en 5-3-2 choisi par le coach a étonné en interne, chez les joueurs et dans l’organigramme du club. Les journalistes sont également sceptiques quant aux choix du Portugais, ne rendant pas l’intéressé indifférent. RMC Sport rapporte qu’AVB n’apprécie pas les reproches des uns et des autres alors qu’il a déjà réalisé l’exploit de ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions.

« La dernière fois que j’ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau, on a pris 4-0 et vous m’avez massacré. Tous les choix que je prends, maintenant, sont mauvais … Vous commencez à entrer dans le système, bloc haut, bloc bas … Il ne faut pas abuser quand même », notamment agacé André Villas-Boas après la défaite. L’humeur de l’entraîneur a changé, et ce, déjà bien avant la gifle infligée par Manchester City, rappelant parfois l'attitude d'un certain Rudi Garcia. Depuis quelques semaines, AVB ne tolère plus d’être critiqué et montre « un visage plus sec et plus frontal, ou ironique, face à la presse ». Le technicien et ses hommes sont sur un fil en Ligue des Champions. La tension est présente et pourrait encore se faire ressentir prochainement alors que l’OM est dans l’obligation de s’imposer chez le FC Porto la semaine prochaine pour que son rêve européen subsiste.