OM : Villas-Boas l'avoue, il commence à aimer cette Coupe de France

Dans : OM.

L’OM a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi face à Strasbourg, avec un succès 3-1 qui permet aux Olympiens de se découvrir un appétit nouveau.

C’est le sentiment qui prédomine chez André Villas-Boas, qui n’a pas forcément un effectif capable de jouer sur tous les tableaux, mais se dit que la Coupe de France peut être un beau bonus. Deuxième du championnat, l’OM se prend à rêver d’un parcours le plus lointain possible, même si forcément, le tirage au sort aura son importance, le but étant d'éviter le PSG.

« On a bien joué, on a eu des occasions de 3-0. C'est vrai que le but du 2-1 a donné un peu de confiance à Strasbourg, ensuite on a été un peu nerveux. Mais c'était un bon match qu'on mérite de gagner de toute façon. Maintenant, on est en quarts de finale, tout le monde commence à rêver un peu. Merci aux supporters qui sont venus ce soir, il y avait une belle présence, une belle maison. J'espère qu'on jouera encore au Vélodrome. Mais un quart de finale, ça réveille l'ambition », a livré André Villas-Boas, impatient de connaitre son sort ce jeudi soir, en marge du match entre Nice et Lyon. De quoi relancer quelques peu l’intérêt pour cette compétition à Marseille, où ce n’était clairement pas un objectif du début de saison. Mais les qualifications face à Trélissac, Granville puis Strasbourg emmènent les Marseillais en quarts de finale, et l’entraineur portugais se dit clairement tenté de jouer le coup à fond désormais.