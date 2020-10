OM : Villas-Boas fait des miracles, André Ayew accuse McCourt

Dans : OM.

En raison du jeu et des résultats de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’est pas épargné par les critiques. Mais pour l’ancien Marseillais André Ayew, l’entraîneur n’est pas responsable des difficultés rencontrées.

Alors que l’Olympique de Marseille occupe la quatrième place de Ligue 1, à seulement trois points du leader parisien, les critiques fusent sur le club phocéen. Il est vrai que la manière n’est pas toujours au rendez-vous. Ce qui a coûté cher en Ligue des Champions avec deux défaites pour commencer cette campagne européenne. Très vite, les regards se sont tournés vers l’entraîneur André Villas-Boas qui, selon André Ayew, mériterait plutôt les félicitations compte tenu de son effectif.

« Je pense qu’il faut être logique et ne pas se mentir : c’est une bonne équipe qui a fait une bonne saison dernière. Cette année, ils ont quand même perdu des joueurs comme Bouna Sarr, a rappelé l’ancien Marseillais contacté par beIN Sports. Cette année, c’est la Ligue des Champions, ça fait un moment que le club n'avait pas disputé cette compétition. Il y a de bons joueurs, mais pour cette compétition, il en faut plus. Quand je vois les moyens qui ont été donnés à AVB, je trouve qu’il fait un travail formidable et il doit continuer à bosser. Pour moi, les critiques ne sont pas justifiées. Quand je regarde l'effectif, ils perdent des joueurs, c'est compliqué pour les remplacer, ils n'ont pas beaucoup recruté... »

« Il faut lui donner plus »

« Pour être en haut, il faut les moyens, a conseillé l'ailier de Swansea. S'ils veulent refaire une saison comme l'année dernière, c'est difficile avec plus de matchs, les joueurs qui sont partis... Il faut les remplacer, il faut peut-être même rajouter en qualité. Il reste des joueurs de qualité, sinon ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait la saison dernière. Mais quand on parle de la Ligue des Champions, il faut lui donner plus. Il y a d'autres équipes, c'est beaucoup de millions pour arriver en haut. Maintenant le club travaille et avance, je pense que la priorité c'est d'être dans les trois premiers en L1 et apprendre de la Ligue des Champions. » Le message s’adresse au propriétaire Frank McCourt, prié de remettre la main à la poche…