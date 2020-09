OM : Villas-Boas et son bus, Pierre Ménès sans pitié

Dans : OM.

Les choix tactiques d'André Villas-Boas avec l'Olympique de Marseille ne sont pas toujours du goût de Pierre Ménès. Même si le coach portugais a la cote, le consultant de Canal+ l'égratigne.

André Villas-Boas est le chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille et quiconque osera critiquer l’entraîneur portugais devra s’attendre à un assaut brutal sur les réseaux sociaux. Pas de quoi inquiéter Pierre Ménès, habitué aux injures et aux insultes, et qui ne changera pas ses habitudes. Et à la veille du match OM-Lille, le consultant de Canal+ est revenu sur le jeu pratiqué par la formation d’André Villas-Boas, en disant qu’il n’était pas emballé par les choix d’AVB, et cela même si l’Olympique de Marseille s’est imposé dimanche face au PSG. Pour Pierre Ménès, la défaite face à Saint-Etienne a montré les limites du système Villas-Boas.

« Cette fois, il ne s’agissait pas de mettre le bus et de miser sur un coup de pied arrêté mais de faire le jeu. Et Villas-Boas a commis une grosse erreur en alignant une nouvelle fois une équipe sans avant-centre. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire débuter le petit Aké ans l’axe. Le jeune espoir marseillais a fait une bonne entrée et a touché la barre, Thauvin a fait beaucoup d’efforts également. Mais derrière, cela ne va pas. Et je ne crois pas du tout à la suffisance ou à la démobilisation dont auraient fait preuve les Phocéens. Même après une victoire au Parc, deux matchs ça fait un peu court pour s’enflammer. On sait que cette équipe a des vertus quand il s’agit de bien défendre et de contrer. Mais elle en a beaucoup moins quand il s’agit de faire le jeu », constate, sur son blog, Pierre Ménès, qui ne voit pas l’Olympique de Marseille s’en sortir à chaque fois aussi bien qu’au Parc des Princes.