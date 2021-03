OM : Villas-Boas envoie un formidable message à Mandanda

Dans : OM.

Steve Mandanda fête ce dimanche ses 36 ans au Kazakhstan avec la sélection française, mais même s'il est désormais loin de Marseille André Villas-Boas n'a pas oublié son ancien gardien de but.

Pour ses 36 ans, Didier Deschamps n’a pas offert à Steve Mandanda une place de titulaire en équipe de France, mais le portier de l’Olympique de Marseille peut tout de même se réjouir de voir que malgré son âge il est toujours considéré comme une valeur sûre. Même s’il n’est pas allé au bout de sa deuxième année de contrat sur le banc de l’OM, André Villas-Boas a rapidement compris l’importance de Steve Mandanda à Marseille et pas uniquement sur le terrain. Alors, même s’il a quitté le club phocéen le mois dernier, AVB a tenu à saluer à distance celui qui a été son capitaine à l’OM. Un message, diffusé via les réseaux sociaux, qui témoigne de toute l’estime qu’a Villas-Boas pour Steve Mandanda.

« Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiate. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide des préjugés. Une main à la portée pour aider les autres. Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde mais surtout chanceux de t’avoir connu Steve Mandanda. Bonne anniversaire 🎂 🥳 plein de santé de joie et de réussite 😊. Merci! », a lancé André Villas-Boas à Steve Mandanda.