OM : Bien fait pour l’OL Marseille rigole du choix Garcia

Dans : OM, Ligue 1, OL.

En ce début de semaine, Rudi Garcia est au centre de toutes les attentions à l’Olympique Lyonnais, son nouveau club, mais également à Marseille. Et pour cause, dans la cité phocéenne, on a suivi avec beaucoup d’assiduité ce feuilleton qui a mené à une finale Garcia-Blanc et finalement à la nomination de l’ancien entraîneur de l’OM à la tête de l’ennemi lyonnais. Chez les supporters, on rigole d’avance à l’idée de voir Rudi Garcia pleurnicher après l’arbitrage comme il l’a fait durant de nombreux mois à Marseille.

En interne, certains membres de l’Olympique de Marseille sont également hilares devant cette nouvelle, comme le raconte La Provence. « Le choix de JMA semble faire l’unanimité dans la cité phocéenne auprès des supporters. Les fidèles du Vel' ne souhaitent toutefois pas préjuger de la trajectoire de "Roudi" aux commandes de l'OL, tant ils demeurent conscients que l'ex-coach de l'OM peut leur faire à l'envers dans quatre semaines sur la pelouse du Vélodrome... "J'ai croisé quelques personnes contentes pour Rudi, mais la majorité se dit 'Bien fait pour Lyon' !", témoignait hier, sourire aux lèvres, un membre du club » décrit le média. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia, qui semble plus moqué qu’autre chose à Marseille, parviendra à faire taire tout le monde en ramenant l’OL au sommet.