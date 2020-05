OM : Villas-Boas écoeuré ? Marseille devrait avoir honte

Dans : OM.

Tandis que le dossier Villas-Boas semble à l'arrêt, l'entraîneur portugais de l'OM reçoit du soutien de la part de certains confrères français consternés par la séquence actuelle.

Toujours au Portugal, où il est reparti la semaine passée après une brève réunion avec Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a refusé l’offre de prolongation de l’OM et c’est en famille qu’il attend désormais la suite des opérations. Mais la situation de l’entraîneur marseillais ne laisse pas insensible certains de ses homologues français. Invité samedi soir de RTL, Antoine Kombouaré a été interrogé sur l’imbroglio actuel à l’Olympique de Marseille, notamment dans le dossier Villas-Boas. Et pour l’ancien joueur et entraîneur du PSG, sans poste depuis son départ du TFC en cours de saison, il est totalement hallucinant de voir l’OM se comporter ainsi avec un coach qui a rempli sa mission à la perfection.

Pour Antoine Kombouaré, André Villas-Boas n’est pas récompensé par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt de son travail et c’est clairement un scandale. « Incontestablement, André Villas-Boas est le meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Vu la qualité de l’effectif de Marseille par rapport à Lyon, Lille ou Rennes. Il a raison de défendre ses intérêts. Aujourd'hui, cette situation est une aberration. Vous avez un club, l’OM, qui va faire la Ligue des Champions, et qui est donc supposé garder ses meilleurs éléments et se renforcer. Et en fait, vous constatez qu'ils sont condamnés à les vendre. Forcément, les joueurs de l’Olympique de Marseille sont abattus et l'entraîneur doit se demander ce qu'il fait là », avoue le technicien, qui se demande ce que l’OM pouvait attendre de plus cette saison.