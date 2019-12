OM : Villas-Boas dévoile son regret XXL avec Marseille

Dans : OM.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille était forcément satisfait de la victoire de son équipe contre Nîmes et de la seconde place de l'OM en Ligue 1. Mais André Villas-Boas a tout de même un regret majeur.

Deuxième de Ligue 1 à sept points du Paris Saint-Germain et avec autant d’avance sur le 4e, Lille, l’Olympique de Marseille peut passer les fêtes dans la joie. Pour André Villas-Boas, les motifs de se réjouir sont nombreux, mais s’il est forcément satisfait de cette performance collective de l’OM, le coach portugais estime que le faux-pas contre Montpellier a probablement privé le club phocéen d’une lutte plus musclée avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France. Et cela l’ennuie un peu car AVB aurait bien aimé être plus proche du PSG au moment de basculer en 2020.

Une analyse qui en dit long sur l’appétit d’André Villas-Boas à Marseille. « Il y a eu un changement d’état d’esprit individuel de chaque joueur. Vous avez raison : Lille et Lyon ont été nos matches références, ils nous ont inspirés, montré qu’on était capables de faire un certain type de choses avec des efforts. Nous avons confiance en notre pression, notre jeu, nous sommes capables de tenir les efforts pendant 90 minutes. Nous étions au plus bas après le PSG et Monaco et on est remonté haut. On ne peut pas oublier la blessure de ce match contre Montpellier, compte tenu de l’énormité de la suspension de Payet et Kamara et de la blessure d’Alvaro. Il y a eu un changement de mentalité car l’équipe est la même que celle qui a fini la saison dernière. Le travail d’Andoni Zubizarreta et Albert Valentin a payé avec Rongier et Alvaro, qui font aussi la différence pour ce groupe. Quand je suis arrivé, Dimitri Payet a été mon troisième appel après Mandanda et Luiz Gustavo. Je sentais la frustration d’une saison ratée et une volonté de changer les choses. Vraiment, si on avait gagné contre Montpellier, nous serions plus près du PSG », constate le coach de l’Olympique de Marseille, qui sait qu’en cas de victoire de Paris dans son match en retard le club de la capitale aura 10 longueurs d’avance et que la messe sera définitivement dite. En attendant, André Villas-Boas peut quand même prendre une petit coupe de Champagne à Noël.