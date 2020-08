OM : Villas-Boas contre Eyraud, ça sent le clash au mercato

Dans : OM.

Déterminé à conserver un effectif à la hauteur de ses ambitions, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas met la pression sur ses supérieurs. De leur côté, les dirigeants font face à un gros dilemme.

Pour le moment, André Villas-Boas n’a pas à se plaindre du mercato estival. Le coach de l’Olympique de Marseille a accueilli deux recrues, à savoir le défenseur central Leonardo Balerdi et le milieu Pape Gueye, parmi la liste de cibles transmise à la direction. Et surtout, le Portugais n’a perdu aucun de ses cadres. Mais la situation risque de se dégrader dans les prochaines semaines. Car les obligations financières du club phocéen n’ont pas changé, le vice-champion de France doit toujours vendre massivement pour réduire son déficit et poursuivre ses emplettes sur le marché des transferts. Des éléments comme Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Morgan Sanson sont toujours susceptibles de partir.

Villas-Boas le sait pertinemment, d’où la pression mise sur ses dirigeants. En effet, le journal L’Equipe affirme que l’entraîneur insiste auprès du club pour que chaque départ soit compensé. Pour éviter de le contrarier, la direction ne lui dit pas « non ». Mais le quotidien sportif indique que le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Pablo Longoria sont « tiraillés » entre la volonté de satisfaire AVB et leurs impératifs économiques, qui ne permettent pas forcément la compensation de tous les départs souhaités. Autant dire que les deux parties ne sont pas à l’abri d’un nouveau clash…