OM : Villas-Boas confirme la venue de Carvalho à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Présent ce mercredi matin en conférence de presse aux côtés d’Andoni Zubizarreta et de Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas s’est exprimé dans un français parfait. Et si le Portugais ne s’est pas étendu sur le mercato à venir, il a évoqué d’autres sujets comme ses mentors dont José Mourinho, ses méthodes d’entraînement… et son staff. L’ancien coach du Zénith a d’ailleurs été très clair, la venue de son staff était l’une de ses conditions pour signer à Marseille. Un staff dans lequel on retrouvera bel et bien Ricardo Carvalho.

« Je suis un entraineur qui veut tout intégrer, le physique et la technique. Les entrainements vont changer. Les joueurs vont prend du plaisir à s'entrainer. Je ne suis pas entraineur défensif. Je veux jouer un football offensif, comme le slogan de l'OM : droit au but. J'ai tout appris pendant ma période avec Mourinho. Les entrainements sont dynamiques, toujours avec le ballon. Le contact avec les joueurs est important. Mon staff n'est pas négociable. C'est comme ça depuis ma carrière. Ils étaient avec moi au Zenit et en Chine, ils ont toute ma confiance. Ricardo Carvalho va nous rejoindre aussi » a expliqué André Villas-Boas, lequel s’impose déjà comme le nouvel homme fort de l’OM grâce à son charisme et à son palmarès long comme le bras.