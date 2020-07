OM : Villas-Boas annule le premier match amical de Marseille

Dans : OM.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a décidé de changer le calendrier de reprise de son équipe. Les supporters vont devoir patienter.

Sevrés de football depuis des mois, les fans de l’Olympique de Marseille avaient coché la date du samedi 11 juillet sur le calendrier. Car c’est dans une semaine jour pour jour que Dimitri Payet et ses coéquipiers devaient jouer leur premier match amical de la saison, et cela en toute fin de stage au Portugal où les joueurs marseillais sont arrivés mardi. Mais selon La Provence, cette rencontre face au Lusitano FC, une équipe qui évolue en D3 portugaise, n’aura finalement pas lieu. C’est André Villas-Boas qui a personnellement demandé l’annulation de cette première sortie amicale de l’Olympique de Marseille.

Il est vrai que du côté de l’OM la pression est moins grande que pour l’OL, le PSG ou l’ASSE, qui doivent jouer des matchs de compétition dans moins d’un mois. Du côté de la cité phocéene, il reste encore dix semaines avant la reprise de la Ligue 1, ce sera contre l'AS Saint-Etienne, et il n’y a pas une urgence absolue. André Villas-Boas peut gérer sereinement son calendrier, et attendre que son équipe soit lancée afin de fixer les échéances amicales. A priori, ce match face au Lusitano FC arrivait donc un peu trop tôt et le coach de l'OM a préféré repousser ce premier rendez-vous.