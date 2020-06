OM : Villas-Boas a tranché, Marseille va bouger cet été

Dans : OM.

A l’approche de la reprise de l’entraînement, les joueurs de l’Olympique de Marseille peuvent s’attendre à bouger. L’entraîneur André Villas-Boas leur a prévu un programme loin de la cité phocéenne.

Plus que deux petites semaines et les choses sérieuses vont reprendre à l’Olympique de Marseille. A la demande de l’entraîneur André Villas-Boas, le club phocéen a fixé la date de retour à l’entraînement le vendredi 26 juin. Ce sera l’occasion pour les joueurs de se retrouver trois mois et demi après leur dernière séance commune. Et pour le staff technique de savoir dans quel état leurs éléments reviennent puisque ces derniers passeront immédiatement un ensemble de tests. Ensuite, les Olympiens ne resteront pas longtemps à la Commanderie. Comme l’année dernière, lorsqu’ils s’étaient préparés en Angleterre et aux Etats-Unis, le coach portugais a demandé à effectuer deux stages à l’étranger.

Rien n’est acté selon le quotidien La Provence, mais le deuxième de Ligue 1 aurait prévu de se rendre à Faro, dans le sud du Portugal, du 30 juin au 11 juillet. Puis les coéquipiers de Florian Thauvin repasseront pas leur centre d’entraînement à Marseille avant de repartir pour un deuxième stage dans la région de Munich en Allemagne. A noter que l’OM aurait également planifié plusieurs matchs amicaux pendant ces huit semaines de préparation avant le début de la prochaine saison de Ligue 1. Un programme clairement expliqué au groupe. « Villas-Boas a briefé les joueurs sur cette longue coupure et sur les efforts à fournir pour être prêts pour la reprise », a confié un membre du club, dont les acteurs ont sûrement hâte de retrouver les terrains.