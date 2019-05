OM : Villas-Boas a signé, c'est la fête chez René Malleville

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas soulève beaucoup d’interrogations.

Ses expériences à Porto ou du côté du Zénith Saint-Pétersbourg forcent le respect, avec de nombreux titres remportés. Mais ses passages ratés en Angleterre rappellent que le technicien de 41 ans n’a pas triomphé partout. Néanmoins, ce choix convient bien à René Malleville, lequel a expliqué sur Le Phocéen qu’il était ravi de voir débarquer ce jeune entraîneur portugais dans la cité phocéenne. Une nouvelle ère s’ouvre, et c’est bien le principal pour le supporter marseillais.

« Il y a des gens qui étaient pour sa venue, d’autres étaient contre. Moi je vais vous dire un truc. A l’époque où Bielsa a signé, c’était Villas-Boas qui était en concurrence avec lui, et j’étais emballé par les deux entraîneurs. Honnêtement, je suis content. J’aurais bien aimé Heinze, mais le choix Villas-Boas me convient très bien. Aujourd’hui, on a Villas-Boas qui est arrivé avec un énorme staff donc ce n’est pas dans les tuyaux depuis hier, c’est préparé depuis longtemps. Une ère nouvelle s’ouvre, c’est un jeune, bienvenue à toi. Fait du bon travail, même si je ne me gênerais pas pour gueuler si tu fais des conneries » a expliqué René Malleville, impatient de voir à l’œuvre André Villas-Boas à Marseille. Mais qui promet de lui passer des savons si cela s'impose...