OM : Villas-Boas à Marseille, il dit oui sans hésiter !

Depuis deux jours, un nom est sur toutes les lèvres à Marseille, celui d’André Villas-Boas. Et pour cause, le technicien portugais est la priorité d’Andoni Zubizarreta pour le poste d’entraîneur de l’OM, en remplacement de Rudi Garcia. Et si son profil ne fait pas l’unanimité chez les supporters, l’ancien adjoint de José Mourinho est pourtant un entraîneur brillant selon Christophe Lollichon, lequel a travaillé aux côtés de Villas-Boas à Chelsea, et qui s’est montré très élogieux envers ce dernier sur Le Phocéen.

« Villas-Boas à l’OM ? C'est possible, car c'est un type brillant, qui parle plusieurs langues parfaitement, dont le français, d'ailleurs. Il avait la confiance absolue de Mourinho, c'est donc quelqu'un qui a d'énormes qualités. Il apprend très vite, et il pourrait réussir à l'OM s'il parvient à se protéger. Je lui souhaite, en tout cas » a confié l’entraîneur des gardiens de Chelsea, emballé par la perspective de voir André Villas-Boas sur le banc de l’Olympique de Marseille, alors que Téléfoot a confirmé ce dimanche des négociations intensives entre le Portugais et la direction phocéenne en vue d’une collaboration dès cet été.