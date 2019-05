OM : Villas-Boas à Marseille, Eyraud refuse de trop en dire

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas pourrait s’engager dans la semaine en faveur du club phocéen. Selon les informations du Parisien, l’affaire est d’ores et déjà bouclée, avec un salaire de 450.000 euros et un contrat de deux ans à la clé. Mais pour Jacques-Henri Eyraud, hors de question d’annoncer quoi que ce soit. En effet, sur l’antenne de RMC ce lundi soir, le président marseillais a calmé le jeu au sujet du technicien portugais.

« André Villas-Boas ? Je ne confirmerai ni n'infirmerai rien à ce sujet. On veut aller le plus vite possible, sans brusquer les choses pour autant. On travaille avec sérénité pour trouver l'expertise qui nous permettra d'améliorer nos performances. J'ai lu beaucoup de choses sur l'attractivité de l'OM. Si vous saviez le nombre d'entraîneurs qui m'ont sollicité, soit directement, soit par le biais de leur agent, vous seriez surpris de leur nombre et de leurs noms » a lâché un Jacques-Henri Eyraud qui refuse de vendre la mèche trop tôt. Et cela même si la venue de Villas-Boas ne semble plus être qu’une question d’heures…