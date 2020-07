OM : Villas-Boas a lâché Zubizarreta, il s’explique

Dans : OM.

Annoncé sur le départ dans la foulée de la mise à l’écart d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, André Villas-Boas a finalement décidé de rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille.

Une bonne nouvelle pour tout le monde du côté du club phocéen, où le projet actuel repose avant tout sur le talent de l’entraîneur portugais en cette année 2020 si spéciale. Même s’il a refusé une très belle prolongation de contrat, proposée par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, AVB sera bien à la tête de l’OM jusqu’au bout de son bail, soit jusqu’en juin 2021. Un choix qui a pu étonner, sachant que Villas-Boas avait clairement lié son avenir à celui de Zubizarreta, le directeur sportif qui l’a fait venir à Marseille en 2019. Mais c’est grâce au soutien de ses joueurs et du public marseillais que l’ancien coach de Porto a changé d’avis.

« Je pense que ça vient avec les résultats, c’est toujours comme ça. J’espère que je serais toujours capable de répondre avec les résultats. Ça ne va pas changer mon amour, mon respect envers le club et les joueurs. Les joueurs sont à la fin la clé de la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement la saison dernière, mais principalement cette saison. Ils se sont mobilisés pour que je reste. Et je sais qu’à la fin tout peut vite changer dans le monde du football. Je suis sûr que je dois répondre avec les résultats, je suis sûr de la qualité de mes joueurs pour continuer à mettre des objectifs en nous. Une nouvelle qualification en Ligue des Champions doit être notre objectif. Mais oui, pour ma part mon amour pour le club et les supporters n’a pas changé. Et je peux garder une place dans leurs cœurs », a expliqué, sur le site de l’OM, Villas-Boas, qui espère maintenant réaliser une deuxième saison pleine à la tête de l’OM, et notamment en Ligue des Champions.