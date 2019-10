OM : Villas-Boas a déjà trouvé un boulot après Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Quelques mois après son arrivée, André Villas-Boas est déjà fan de l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur olympien apprécie la cité phocéenne et ne cache pas son admiration pour la ferveur des supporters. Alors même si l’avenir des coachs ne tient parfois qu’à un fil, le Portugais affirme sans langue de bois qu’il se voit rester à Marseille pour plusieurs années. Dans un entretien accordé à France 3 Provence-Alpes, le technicien a en effet révélé que l’OM serait sans doute sa dernière expérience sur un banc. Avant une nouvelle aventure au sein de son club de coeur.

« L’OM est probablement le dernier club que j’entraînerai. J’ai d’autres ambitions après, je suis toujours lié à mon club, le FC Porto, et j’ai pour ambition de devenir président de mon club, alors on va voir, a confié Villas-Boas. Ce sont des choses qui se passent dans ma tête. Dimanche prochain, je fête mes dix ans de carrière en tant qu’entraîneur et j’ai toujours dit que je ferai quinze années au maximum. » Que les supporters marseillais se rassurent, a priori, le coach de 41 ans a encore quelques saisons devant lui avant de s’éloigner des terrains. En attendant, « AVB » tentera de tirer le maximum de son effectif malgré l’annonce d’un mercato hivernal très calme.