OM : Villas-Boas regarde les comptes de Marseille, il déprime

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pendant cette trêve internationale du mois d'octobre, l’Olympique de Marseille a déjà la tête tournée vers la suite de sa saison.

Après neuf journées de championnat, le club phocéen est neuvième de la Ligue 1, à trois points du podium. Invaincu pendant un mois et demi avant d’être défait par Amiens le week-end passé (1-3), l’OM a réalisé un départ correct sous les ordres d’André Villas-Boas. Mais ces dernières semaines, Marseille s’est peu à peu délité à cause des absences de certains cadres, comme Payet, Thauvin, Kamara ou Alvaro. Preuve que la formation olympienne manque cruellement de profondeur de banc pour pouvoir viser très haut. Un défaut que l’OM pourrait combler au cours du prochain mercato hivernal… ou pas, si l’on en croit les dires de son entraîneur portugais.

« Le problème, c’est qu’on se trouve dans une situation presque calamiteuse du point de vue financier, et on doit attendre un peu avant de faire des investissements. Des bouleversements en janvier ? Je ne pense pas. Mais il n’y a que le propriétaire qui peut répondre à cette question. Mais je ne pense pas, d’après les informations que j’ai actuellement », a avoué, sur France 3 Provence-Alpes, Villas-Boas, qui se montre donc réaliste, alors que son équipe aurait bien besoin de renforts, et notamment au poste de latéral gauche...