Officiel : Leonardo Balerdi signe à Marseille !

Dans : OM.

Présent depuis ce matin à Marseille afin d’y passer la visite médicale et parapher son contrat, Leonardo Balerdi est officiellement un joueur de l’OM.

André Villas-Boas appelait de ses vœux l’officialisation de ce deal, le Portugais est servi. Dans un communiqué publié ce mardi en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille a annoncé la venue de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Le défenseur central de 21 ans est prêté une saison à Marseille avec une option d’achat non-obligatoire estimée à 14 ME. Il s’agit de la troisième recrue phocéenne de l’été après Alvaro Gonzalez, définitivement acheté en provenance de Villarreal et Pape Gueye, lequel est arrivé libre à l’issue de son contrat avec Le Havre.

« Ses atouts principaux tels que son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur lui permettront de s’imposer au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Il rejoindra dès aujourd’hui le reste du groupe professionnel en Allemagne afin de rencontrer ses partenaires et effectuer le stage de pré-saison », a fait savoir le club olympien en marge de la signature de Balerdi. Reste à savoir si cette arrivée en défense centrale permettra le départ d'un cadre à ce niveau, Boubacar Kamara et surtout Duje Caleta-Car étant très suivis sur le marché des transferts?