OM : Vexé par Malcom, la Roma se défoule sur Thauvin

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Dans un demi-tour comme le mercato n’en offre pas si souvent que cela, Malcom a signé au FC Barcelone moins de 24 heures après l’annonce d’un accord trouvé avec la Roma pour son transfert.

Les Girondins envoyaient en effet leur Brésilien vers l’Italie, avant que le club catalan ne lui fasse changer d’avis, avec même l’attente vaine des supporters romains à l’aéroport. Dégoûtés, les Romains ont fait signer rapidement Olsen, le gardien suédois, pour faire passer la pilule, mais l’arrivée d’un joueur offensif est toujours de mise.

Et la Louve ne compte pas perdre de temps puisque selon Gianluca Di Marzio, le club italien s’active pour recruter un ailier d’ampleur, et mise sur Leon Bailey de Leverkusen, ou Florian Thauvin de l’OM. Une attaque à hauteur de 40 ME pourrait avoir lieu dans les prochains jours, même si on imagine mal à la fois Marseille et le joueur envisager un départ après les nombreuses déclarations d’amour réciproques de ces derniers mois. Sans compter le fait que Jacques-Henri Eyraud avait rappelé qu’il envisagerait de considérer les offres pour son champion du monde qu’à partir de 80 ME.