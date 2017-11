OM : Vers un choix fort de Garcia concernant Payet à l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis septembre 2017, Dimitri Payet a retrouvé une position qu’il affectionne tout particulièrement à l’Olympique de Marseille.

En effet, suite à la claque infligée par Rennes au Stade Vélodrome, Rudi Garcia a abandonné son 4-3-3 ambitieux pour un 4-2-3-1 plus solide dans lequel le capitaine phocéen se retrouve en meneur de jeu. Plus à l’aise, il ne parvient néanmoins pas à être assez décisif pour son équipe. Ce mardi, L’Equipe fait le point sur les statistiques de l’international français à l’OM. Avec trois passes décisives et un but en championnat, les chiffres sont corrects mais loin des standards auxquels le joueur nous avait habitué. Pourtant, sa présence est bien indispensable à Marseille.

Un retour sur le côté gauche à l'OM pour Payet ?

Avec lui, l’OM marque plus (2.2 buts par match contre 1.5 sans lui) et gagne plus (60 % avec lui contre 50 % sans lui). Néanmoins, un problème va se poser pour Rudi Garcia après la trêve et donc après le retour de blessure de Dimitri Payet : quid de Morgan Sanson ? Avec la blessure de l’ancien joueur de West Ham, c’est l’ex-meneur de jeu de Montpellier qui était à la baguette… et cela a (très) bien marché puisque Morgan Sanson a été buteur à Lille puis contre Caen au Stade Vélodrome.

Selon L’Equipe, le staff olympien envisage clairement de rebasculer Dimitri Payet sur le côté gauche, là où il a le plus de chance de jouer en Bleus. Cela pousserait alors Lucas Ocampos, indispensable ces dernières semaines pour son engagement et sa combativité, sur le banc. Un vrai problème de riche se pose pour Rudi Garcia… avec la star de l’OM Champions Project au milieu du débat.