OM : Veretout mieux payé qu'Alexis Sanchez, stupeur à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé mardi à Marseille, Alexis Sanchez est déjà la nouvelle idole du Vélodrome. Cependant, l'attaquant chilien ne sera pas le mieux payé au sein du vestiaire de l'OM.

Les supporters de l’OM sont en extase depuis qu’Alexis Sanchez est arrivé dans la cité phocéenne où il passe sa visite médicale avant de signer un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire. Il est vrai que Pablo Longoria a frappé un grand coup en allant chercher un joueur dont les performances passées sont énormes, même s’il reste sur une saison ratée à l’Inter. Cependant, grâce au club italien, qui a payé à Alexis Sanchez une grande partie de sa dernière année de contrat, soit près de 4 millions d’euros, ce dernier n’a pas été d’un appétit vorace au moment de négocier avec l’Olympique de Marseille. Même s’il a privilégié un contrat de deux ans avec un club jouant la Ligue des champions, il est resté « raisonnable » puisque selon Mathieu Grégoire, le joueur chilien de 33 ans gagnera 4 millions d’euros bruts par saison, avec des bonus et une prime à la signature. Et ce ne sera pas le joueur le plus cher de l’OM cette saison.

Veretout mieux payé que Sanchez, l'OM dit banco

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Si l’on met de côté le cas Kevin Strootman, qui empoche près de 6 millions d’euros par an, le quotidien sportif annonce que c’est Jordan Veretout qui sera le plus riche chaque mois au sein du vestiaire d’Igor Tudour. Le joueur français arrivé de l’AS Rome et qui a signé avec l’OM pour 11 millions d’euros avec des bonus pouvant atteindre 4 millions d’euros pour le club italien, aurait un « contrat mirifique » avec l’Olympique de Marseille, alors que l’on avait évoqué une opération montée autour d’un salaire de 3 millions d’euros. A priori ce n’est pas le cas, et le milieu de terrain tricolore gagne bien au-delà, étant donc le numéro 1 dans la hiérarchie des salaires marseillais. Alexis Sanchez, qui portera le numéro 70 sur son maillot à l'OM, a probablement d'autres préoccupations que celles liées à son salaire.