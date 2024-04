OM ‍: Vente ou pas, McCourt doit virer Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le président marseillais Pablo Longoria est de plus en plus critiqué à l’OM, où son avenir sera au coeur des débats dans les semaines à venir et cela que le club soit vendu par Frank McCourt ou pas.

Stop ou encore avec Pablo Longoria, la question se pose à l’Olympique de Marseille. Adoubé à ses débuts dans ce rôle, où il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant espagnol de 38 ans est beaucoup plus critiqué ces dernières semaines. Son mercato estival de 2023 a suscité beaucoup de critiques avec les départs de Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ou encore Alexis Sanchez. Dans le sens inverse, certaines arrivées ont interloqué, notamment au mois de janvier avec Jean Onana, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia. Dans la sphère extra sportive, Pablo Longoria a également beaucoup subi ces derniers temps : réunion avec les supporters, polémique du tifo, rumeurs incessantes de vente du club. Au micro de RMC, le consultant Kevin Diaz a sérieusement conseillé à l’état-major marseillais de tourner la page avec Pablo Longoria, que le club soit vendu par Frank McCourt lors des prochains mois ou pas.

« Cela fait plusieurs semaines que je pense que, malgré l’excellent travail réalisé par Pablo Longoria à l’OM, il va peut-être falloir tourner la page. S'il reste, il doit arriver à se réinventer et à travailler de façon différente avec moins de court terme et plus de moyen et long terme dans ses choix. Et puis il y a toute la page extra sportive qui tourne autour de Pablo Longoria : le tifo, la réunion en début de saison, etc. Il est toujours stressé, on sent qu’il a moins de plaisir que lors de ses premiers mois à Marseille. Il faut un autre modèle, je le pense depuis bien longtemps » a analysé Kevin Diaz, pas tendre avec Pablo Longoria, avant de poursuivre au sujet de l’effectif olympien bâti par le président espagnol.

L'OM doit tourner la page Pablo Longoria

« L’effectif de l’OM n’est pas OM-compatible en termes d’ambition, d’histoire et de qualité footballistique et c’était criant dimanche contre le Paris Saint-Germain. A dix contre onze sur une heure de jeu, quand je vois le niveau de certains joueurs… Garcia, Moumbagna, ce sont des joueurs qui ont été recrutés par Marseille. Quand tu vois un joueur comme Amine Harit titulaire indiscutable et dépositaire du jeu de l’OM… non. Ounahi aussi, ce sont des joueurs décevants. Vitinha, je n’y ai jamais cru et pourtant, il a été recruté par Longoria. Il y a beaucoup trop d’échecs » estime le consultant de RMC, convaincu qu’il est venu le temps de tourner la page avec Pablo Longoria. La question est maintenant de savoir si Frank McCourt vendra le club et auquel cas, un départ du président olympien ne serait pas surprenant. En revanche, si l’homme d’affaires américain reste aux manettes, on le voit mal changer d’homme fort à la tête du club.