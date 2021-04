OM : Valère Germain et un autre joueur mis au placard

Dans : OM.

Jorge Sampaoli a haussé le ton cette semaine avant de préparer le match contre Montpellier. Et des joueurs de Marseille ont déjà compris que pour eux l'OM c'était fini.

La calinothérapie à l’Olympique de Marseille c’est terminée. Si André Villas-Boas demandait le maximum à ses joueurs, il restait plutôt dans les clous des méthodes « classiques » de coaching. Mais en faisant signer Jorge Sampaoli comme entraîneur, Pablo Longoria savait pertinemment que cela allait être un changement radical pour l’effectif actuel. Et c’est le cas, puisque le coach sud-américain a changé les méthodes de travail, imposant un travail plus musclé et qui ne fait pas totalement l’unanimité comme l’explique L’Equipe. Cela n’empêche pas Jorge Sampaoli de dormir, ce dernier ayant confié cette semaine qu’il faisait le tour de son groupe et qu’il prendrait ensuite les décisions qui s'imposent. Mais deux joueurs auraient déjà compris que pour eux l’aventure à l’Olympique de Marseille était terminée. Ces deux joueurs sont Valère Germain et Yohann Pelé.

Comme Vincent Garcia et Mélisande Gomez l’expliquent, Jorge Sampaoli assume totalement sa manière d’entraîner l’OM et ceux qui ne sont pas intéressés peuvent déjà ranger leur casier dans les vestiaires de la Commanderie. « La méthode ne fait pas dans la dentelle : en résumé, avec lui, c’est cours ou crève. Ça passe ou ça casse. Et il a déjà indiqué que certains joueurs ne seraient jamais adaptés au style de jeu qu’il veut mettre en place. En attendant le grand ménage prévu cet été, quelques-uns ont déjà compris qu’ils ne rentraient pas dans le moule, comme Valère Germain, zéro minute de jeu depuis la prise de fonction de l’Argentin, ou Yohann Pelé, touché à un genou, mais qui ne figure pas dans les plans du nouveau technicien de l’Olympique de Marseille », expliquent les journalistes. Concernant l'attaquant de l'OM on sait que plusieurs clubs seraient déjà en lice pour l'accueillir la saison prochaine, tandis que pour Yohann Pelé, en fin de contrat alors qu'il a 38 ans, cela commence à sentir la fin de carrière.