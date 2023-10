OM ‍: Valentin Rongier en a marre de tout ça

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a perdu un match important ce samedi soir à Nice, et pour Valentin Rongier cela commence à faire beaucoup. Le joueur marseillais en appelle à ses coéquipiers pour qu'ils se remettent dans le droit chemin.

Valentin Rongier (OM au micro de Canal+) : « On a des situations, mais dans ces matchs-là, ce sont des détails qui font la différence. On prend un but sur un coup de pied arrêté alors que l’on avait dit qu’il fallait être très très vigilant. J’ai l’impression de me répéter chaque semaine. Oui, il y a des choses positives, mais il faut que l’on franchisse un cap parce qu’on fait beaucoup trop d’erreurs à chaque fois. »