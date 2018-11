OM : Valbuena demande à McCourt de faire voler les billets au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En grande difficulté à Fenerbahçe depuis le début de la saison, Mathieu Valbuena reste un observateur attentif de la Ligue 1, depuis la Turquie.

Il faut dire que l’international français a défendu les couleurs de deux clubs phares de notre championnat, à savoir Lyon et Marseille. Sur l’antenne de RMC Sport, le milieu de terrain de 34 ans s’est exprimé sur la situation de l’OM, et sur le projet porté par Frank McCourt depuis deux ans. Un projet qui stagne selon « Petit Vélo », très critique à l’égard de Marseille et qui estime, comme la quasi-totalité des observateurs, que l’absence d’un n°9 de niveau Ligue des Champions se fait cruellement sentir.

« La saison de l’OM est un peu en dents de scie. Il y a eu un projet depuis pas mal de temps maintenant. Et je trouve que l’OM n’a pas progressé. C’est vrai qu’il y a beaucoup de talents dans cette équipe, mais il manque un grand attaquant, avec tout le respect que j’ai pour Mitroglou et Valère Germain. Mais quand tu veux aller en Ligue des champions et emmener l’OM là où il se doit d’être, c’est difficile d’y arriver sans un grand attaquant. Après forcément, ça coûte de l’argent. Mais il faut en passer par là » a lâché un Mathieu Valbuena qui encourage donc Jacques-Henri Eyraud à casser sa tirelire lors du prochain mercato hivernal pour s’offrir un buteur digne de ce nom. Reste à savoir si les dirigeants marseillais ont budgété cela. Ce qui est loin d’être une certitude…