OM : Une vente forcée, la surprise signée McCourt

Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli à l’OM la saison dernière, Gerson bénéficie d’un temps de jeu beaucoup plus réduit avec Igor Tudor.

Homme clé de la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison dernière, Gerson n’est plus que l’ombre de lui-même sous la houlette d’Igor Tudor. Et pour cause, le Brésilien n’a pas brillé lorsque l’entraîneur de l’OM lui a laissé sa chance. Par conséquent, Gerson est devenu un remplaçant aux yeux de Tudor, qui lui préfère Harit ou même Guendouzi en soutien d’Alexis Sanchez. Dès lors, un départ du Brésilien est évoqué ces derniers jours et la rumeur d’un transfert au FC Séville a fleuri après la nomination de Jorge Sampaoli en Andalousie. A priori, Marseille n’est pas vendeur car avec la coupe d’Europe, il est nécessaire de disposer d’un effectif suffisamment large. Mais selon Jean-Charles de Bono, le propriétaire du club Frank McCourt ne serait pas contre un départ de Gerson cet hiver afin de faire entrer un peu d’argent dans les caisses.

Gerson vendu cet hiver pour le plus grand bonheur de McCourt ?

« La position actuelle, ce n’est pas une position confortable pour lui. Est-ce que Gerson va partir en Coupe du monde ? "Le sauveur" c’est Sampaoli, qui est peut-être capable de l’approcher pour Séville. C’est un joueur qui a la cote, c’est un Brésilien, techniquement il est dans son élément, il est capable d’amener un plus par ses gestes, par ses buts. […] Maintenant, ça dépendra de l’argent, je pense que l’OM est vendeur parce que Mc Court veut des rentrées d’argent et que rien ne rentre… Ça peut l’arranger » a analysé le consultant du site Football Club de Marseille, pour qui un départ de Gerson lors du mercato hivernal ferait le bonheur de Frank McCourt. Mais sans doute beaucoup moins d’Igor Tudor qui souhaite conserver le joueur malgré son statut de remplaçant. Et pour cause, avec l’enchaînement des matchs, l’entraîneur croate a conscience que Gerson pourrait être un précieux atout dans la course au podium lors de la seconde partie de saison de l’OM.