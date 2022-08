OM : Strootman menacé, le mercato dégènère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour de prêt, Kevin Strootman entame sa dernière année de contrat à l’OM, où il est le joueur le mieux payé de l’effectif.

L’Olympique de Marseille continue de payer la gestion calamiteuse de Jacques-Henri Eyraud et l’exemple le plus frappant est celui de Kevin Strootman. De retour d’un prêt peu concluant à Cagliari, l’international néerlandais fait de nouveau partie de l’effectif olympien. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023, Kevin Strootman est le joueur le mieux payé du vestiaire avec près de 500.000 euros par mois. A ce prix, il est logiquement très difficile pour Pablo Longoria de trouver une porte de sortie à son joueur. Chez les supporters, la crispation de voir un joueur totalement inutile percevoir un tel salaire est énorme. Jeudi soir, elle a dépassé les bornes avec d’intolérables menaces. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain de l’OM a publié certaines menaces reçues au cours de la soirée. Certains messages, absolument intolérables, font froid dans le dos.

Strootman honteusement menacé à l'OM

Total soutien à Kevin Strootman, qui a reçu des abominables messages injustifiés.



On a le droit de ne pas aimer le joueur, mais quand c’est le cas, on l’ignore et on ne le menace pas. pic.twitter.com/euLzR1E2CY — MercatOM (@Mercat_OM) August 11, 2022

« On veut que tu quittes le club! Rapidement, mon frère, sinon ça risque de devenir dangereux pour toi. Crois-moi » a par exemple reçu Kevin Strootman, lequel a également reçu un message que nous n’oserions même pas retranscrire, dans lequel il est souhaité de graves maladies aux enfants du milieu de terrain de l’OM. Ce dernier a préféré prendre tout cela avec du recul en écrivant qu’il était « toujours agréable » d’ouvrir les messages privés sur les réseaux sociaux. En interne, on espère qu’une solution sera trouvée d’ici la fin du mercato pour Kevin Strootman, même si cela parait de plus en plus improbable. Il y a deux semaines, le Néerlandais était proche de partir au Hellas Vérone dans le cadre d’un échange avec Darko Lazovic, mais le deal est finalement tombé à l’eau, justement car Strootman a été incapable de se mettre d’accord avec le club italien.