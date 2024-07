OM ‍: Une tentation pour Balerdi, sa prolongation menacée

Dans : OM.

Epanoui à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi se dirige vers une prolongation pour deux années supplémentaires. Mais en Italie, le club de Bologne, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, pourrait tenter de chiper le défenseur central argentin.

Ouvert depuis près d’un mois, le mercato estival est loin d’être animé. On connaît la situation financière des pensionnaires de Ligue 1, en plein doute sur les futures recettes liées aux droits TV. Mais les formations à l’étranger ne sont pas beaucoup plus dépensières. Certains joueurs en vue pendant l’Euro pourraient néanmoins lancer une nouvelle dynamique. Comme l’attaquant géorgien de Metz Georges Mikautadze, l’Italien Riccardo Calafiori fait partie des joueurs les plus convoités.

Bologne pense à Balerdi

Ces dernières semaines, le défenseur central de Bologne a été cité dans l’actualité de la Juventus Turin, du Real Madridn de Chelsea et surtout d'Arsenal, pour ne citer qu’eux. Bologne espère ainsi récolter 50 millions d’euros sur le transfert de son international italien. Un montant confortable pour envisager la succession de Riccardo Calafiori et le possible recrutement de Leonardo Balerdi. En effet, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le récent cinquième de Serie A pense au défenseur central de l’Olympique de Marseille en cas de départ du natif de Rome. On sait pourtant que l’Argentin se dirige plutôt vers une prolongation.

Le mois dernier, le média RMC révélait des discussions bien avancées entre le club phocéen et son cadre. Leonardo Balerdi pourrait signer pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2028. Lui que l’on annonce épanoui à l’Olympique de Marseille et emballé à l’idée de travailler avec l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui apprécie justement son profil. Nos confrères envisageaient tout de même un éventuel départ en cas d’offre impossible à refuser pour la direction et son défenseur central. Reste à savoir si Bologne, qualifié pour la Ligue des Champions, peut mettre le doute chez les différentes parties.