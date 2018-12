OM : Une solution déjà trouvée pour régler le cas Mandanda

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis lundi, l'avenir de Steve Mandanda dans le but de l'Olympique de Marseille est plus flou, puisqu'il se dit que les dirigeants phocéens travaillent sur la venue éventuelle de Benjamin Lecomte pour lui succéder. C'est évidemment une décision dure à prendre pour le staff de l'OM, Steve Mandanda étant une légende vivante à Marseille. Mais plutôt que de changer de portier, Christophe Lollichon, ancien coach de Petr Cech à Rennes et Chelsea, et grand spécialiste des gardiens de but, affirme qu'un travail mental avec Steve Mandanda peut permettre à ce dernier de retrouver son vrai niveau.

« Est-ce qu’il a toujours envie ? C’est une vraie question à se poser. On a l’impression qu’il ressent une véritable souffrance quand il concède un but. Encore plus quand sa responsabilité est engagée. Il faut l’aider à comprendre qu’il ne faut pas tout remettre en cause: sa carrière est formidable, son bilan extraordinaire. Il doit retrouver la confiance.Qu’il arrête de culpabiliser à outrance (...) Si je pouvais me permettre d’être à la place de Stéphane Cassard et, bien sûr, si Steve était O.K. avec cette démarche, je solliciterais l’aide d’un psychologue ou d’un préparateur mental. J’essaierais de demander de l’aide à quelqu’un qui va m’apporter sa compétence en termes d’analyse de langage corporel, d’analyse des images, de ce qui peut se passer quand on est dans le contexte de Steve », explique, dans France-Football, Christophe Lollichon, qui estime que Steve Mandanda mérite mieux qu'une sortie par la petite porte surtout si son problème est essentiellement psychologique. Mais il n'est pas évident que du côté de l'Olympique de Marseille on soit convaincu par cette théorie mentale...